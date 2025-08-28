Éliminatoires Mondial 2026 : Sadio Mané signe son retour, Moustapha Mbow première dans la liste de Pape Bouna Thiaw





Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw a dévoilé, ce jeudi, une liste de 25 joueurs retenus pour les 7ᵉ et 8ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



L’entraîneur des Lions a reconduit l’ossature de l’équipe qui avait disputé les matchs amicaux de juin contre l’Irlande (1-1) et l’Angleterre (1-3). La grande nouveauté réside dans le retour de Sadio Mané, absent lors de ces deux rencontres.



Autre fait marquant, la première convocation de Moustapha Mbow, défenseur du Paris FC et ancien international U20. Surnommé “Alta”, il s’est distingué comme l’un des artisans de la montée du club parisien en Ligue 1.



Le Sénégal accueillera d’abord le Soudan le 5 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19h00), avant de se rendre à Kinshasa pour affronter la République démocratique du Congo (RDC) le 8 septembre. Initialement fixé au 4 septembre, le match contre le Soudan a été décalé d’une journée.



Avant ces deux rendez-vous décisifs, les Lions occupent la deuxième place du groupe B avec 12 points (+7), derrière la RDC qui compte 13 points (+5).



Liste des 25 joueurs convoqués :

Gardiens : Édouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw

Défenseurs : Antoine Mendy, Ismaïl Jakobs, El Hadj Malick Diouf, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbow, Abdou Diallo

Milieux : Krépin Diatta, Idrissa Gana Guèye, Pathé Ciss, Habib Diarra, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Cheikh Niasse

Attaquants : Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Chérif Ndiaye, Sadio Mané

aps



