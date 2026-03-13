Thiès : un forum citoyen pour porter les urgences de développement avant la fête de l’Indépendance

L’objectif de cette rencontre était de dresser une liste claire des urgences en matière d’infrastructures, de culture et de développement social dans la cité du rail. Les membres du collectif estiment que la simple décentralisation des festivités du 4 avril ne suffit pas et que Thiès doit également bénéficier de retombées économiques et structurelles durables.





Selon les organisateurs, plusieurs acteurs communautaires, leaders d’opinion et responsables du développement local ont pris part aux échanges. Ensemble, ils ont élaboré un « package de projets prioritaires » destiné à transformer durablement la ville. « La concrétisation de ces projets permettra de créer une valeur ajoutée captable localement à Thiès et d’apporter une contribution significative au PIB du Sénégal », ont-ils expliqué.





Parmi les principales doléances formulées figurent notamment l’amélioration des infrastructures routières, la réhabilitation des lycées, le renforcement du plateau technique des structures hospitalières, ainsi que le développement économique et le renforcement de la sécurité.





Conscient des délais relativement courts avant les célébrations du 4 avril, le collectif des Assises citoyennes espère toutefois obtenir des engagements fermes du Chef de l’État sur ces différents projets structurants pour la ville de Thiès.





Pour les initiateurs du forum, cette démarche vise à faire de la fête de l’Indépendance un levier de développement concret pour la capitale du rail, au-delà du caractère symbolique de l’événement.

