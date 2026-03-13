Basket féminin : le Sénégal bat la Nouvelle-Zélande et relance ses espoirs pour le Mondial 2026

L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal a décroché sa première victoire dans le tournoi de qualification pour la Coupe du monde FIBA 2026 en s’imposant 61 à 45 face à la Nouvelle-Zélande, samedi à San Juan. Ce succès permet aux Lionnes de rester en course pour une place au prochain Mondial.

Opposées à une formation néo-zélandaise qui enchaîne une deuxième défaite consécutive dans la compétition, les Sénégalaises ont réalisé une prestation solide. Elles ont dominé les trois premiers quart-temps avant de céder lors du dernier.

Après les revers subis face aux États-Unis et à l’Espagne, les joueuses dirigées par Cheikh Sarr ont corrigé plusieurs erreurs observées lors de ces rencontres précédentes.

Le retour de la meneuse Sabou Gueye, absente lors des deux premiers matchs en raison d’une blessure, a également apporté un nouvel élan à l’équipe sénégalaise. La joueuse de Providence College, aux États-Unis, a joué un rôle important dans ce succès.

Elle a notamment pu compter sur l’appui de la capitaine Yacine Diop, meilleure marqueuse de la rencontre avec 13 points, ainsi que de Solhna Ndiaye, auteure de 10 points, à égalité avec la Néo-Zélandaise Ella Tofaeono.

Grâce à cette victoire, le Sénégal occupe provisoirement la troisième place du classement en attendant le match opposant les États-Unis à l’Italie prévu à 21 heures GMT.

Les Lionnes poursuivront la compétition lundi à 00 heure GMT avec une rencontre face au pays hôte, Porto Rico.

Les tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 ont débuté simultanément mercredi dans quatre villes : Wuhan en Chine, Lyon-Villeurbanne en France, San Juan à Porto Rico et Istanbul en Turquie. La compétition se déroulera jusqu’au 17 mars et réunit 24 équipes.

Cinq sélections sont déjà assurées de participer au Mondial : l’Allemagne en tant que pays organisateur, les États-Unis (vainqueurs de l’AmeriCup 2025), la Belgique (EuroBasket 2025), l’Australie (Asia Cup 2025) et le Nigeria (AfroBasket 2025). Ces équipes prennent néanmoins part aux tournois qualificatifs, à l’issue desquels les onze dernières places seront attribuées.