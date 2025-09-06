Menu
L'Actualité au Sénégal

El Hadj Mor Guèye Sope Nabi envoie 50 pèlerins à la Mecque pour le Oumra


Rédigé le Mercredi 10 Septembre 2025 à 17:17 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


El Hadj Mor Guèye, connu sous le nom de Sope Nabi, vient une nouvelle fois de marquer les esprits à travers un acte de haute portée spirituelle et sociale. L’homme d’affaires et guide religieux a pris en charge le voyage de 50 personnes à destination des lieux saints de l’islam, pour accomplir la Oumra à la Mecque.


Un nouveau geste social fort, fidèle à son engagement communautaire

El Hadj Mor Guèye Sope Nabi envoie 50 pèlerins à la Mecque pour le Oumra
Un geste qui n’étonne guère ceux qui le connaissent. En effet, El Hadj Mor Guèye a toujours multiplié les actions sociales, en mettant sa générosité au service des populations. Qu’il s’agisse de soutien aux familles démunies, de prise en charge médicale, ou encore d’aides financières lors d’événements religieux, son nom reste associé au partage et à la solidarité.
 
Pour les bénéficiaires, c’est une occasion inespérée de réaliser le rêve de leur vie : fouler le sol sacré de la Kaaba, prier à Médine et se rapprocher davantage de Dieu. Beaucoup témoignent déjà leur gratitude, saluant la vision d’un homme qui place la foi et le bien-être de la communauté au centre de ses priorités.
 
À travers ce nouveau geste, El Hadj Mor Guèye Sope Nabi confirme son rôle d’acteur social majeur, mais aussi de passeur spirituel qui aide les croyants à vivre l’expérience unique du pèlerinage


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags