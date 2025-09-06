El Hadj Mor Guèye Sope Nabi envoie 50 pèlerins à la Mecque pour le Oumra

Pour les bénéficiaires, c’est une occasion inespérée de réaliser le rêve de leur vie : fouler le sol sacré de la Kaaba, prier à Médine et se rapprocher davantage de Dieu. Beaucoup témoignent déjà leur gratitude, saluant la vision d’un homme qui place la foi et le bien-être de la communauté au centre de ses priorités.

À travers ce nouveau geste, El Hadj Mor Guèye Sope Nabi confirme son rôle d’acteur social majeur, mais aussi de passeur spirituel qui aide les croyants à vivre l’expérience unique du pèlerinage

Un geste qui n’étonne guère ceux qui le connaissent. En effet, El Hadj Mor Guèye a toujours multiplié les actions sociales, en mettant sa générosité au service des populations. Qu’il s’agisse de soutien aux familles démunies, de prise en charge médicale, ou encore d’aides financières lors d’événements religieux, son nom reste associé au partage et à la solidarité.