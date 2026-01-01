Menu
L'Actualité au Sénégal

Drogue et mineurs impliqués : les forces de l’ordre mènent des opérations coup de poing


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 10:01 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Entre le 28 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, la police sénégalaise a mené une série d’opérations coup de poing contre le trafic de stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage thérapeutique. Ces actions ont permis l’interpellation de plusieurs individus, y compris des mineurs, et la saisie de pilules d’ecstasy et de Tramadol, ainsi que de motos Jakarta utilisées pour la distribution.


Selon Libération, la première intervention a eu lieu le 28 décembre au quartier Niary-Pneu à Touba. La Brigade de lutte contre les stupéfiants de Mbacké (Brs-DI) a arrêté Baye Modou Ndiaye, 18 ans, en possession de 64 pilules d’ecstasy et d’une moto Jakarta. Le jeune homme se présentait comme simple conducteur de moto, mais les enquêteurs ont révélé son implication dans le trafic.

Deux jours plus tard, le 30 décembre, la même brigade a interpellé Cheikh Ahmadou Bamba Sène, 29 ans, commerçant à Mbacké-Dimb, au marché de Mbacké. Trois pilules d’ecstasy ont été retrouvées sur lui, entraînant sa garde à vue pour détention et cession de stupéfiants.

Le même jour, la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack a mené une opération au quartier Sing Sing, interpellant Mamadou Ndiaye, 38 ans, conducteur de moto-taxi Jakarta domicilié à Ndargou Ndaw. Plus de 100 pilules d’ecstasy ont été saisies, confirmant l’ampleur du trafic dans cette zone stratégique.

Le 31 décembre, la Brs-DI de Mbacké a encore saisi 100 pilules d’ecstasy au quartier Keur Serigne Niane. Le présumé trafiquant a pris la fuite, mais les recherches sont toujours en cours pour son interpellation.

Enfin, le 1er janvier 2026, à Kédougou, la police a arrêté un mineur de 16 ans, Adama Laho Diallo, au quartier Lawo Tamba. Il était en possession de 25 comprimés de Tramadol et a été placé en garde à vue pour détention et trafic de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.

Ces opérations illustrent la détermination des forces de sécurité sénégalaises à lutter contre un phénomène de plus en plus préoccupant, impliquant à la fois des adultes et des mineurs, et utilisant des réseaux sophistiqués pour la distribution de drogues et de médicaments détournés.



Lat Soukabé Fall

