Drogue de synthèse à Mbao : le réseau du « garage malien » démantelé

Au centre de ce dispositif : Rouguiatou B., 29 ans, officiellement présentée comme une simple commerçante. En réalité, elle gérait un réseau bien organisé, assurant l’approvisionnement, le stockage et la revente de la drogue.



La descente policière

Les forces de l’ordre passent à l’action lors d’une opération surprise. Sur place, plusieurs individus sont interpellés. Les perquisitions permettent la saisie de :

120 cornets de kush retrouvés sur différents suspects,

Environ 200 grammes de drogue en vrac,

700 000 francs CFA en liquide, dissimulés dans la boutique de la présumée cheffe du réseau.

Au total, dix personnes sont arrêtées, toutes soupçonnées de jouer un rôle précis dans la chaîne du trafic.



Un réseau à dimension sous-régionale

L’enquête révèle que la drogue provenait principalement de Guinée et du Mali, avant d’être écoulée à Dakar et dans sa banlieue. Le garage malien servait ainsi de plateforme logistique, profitant de l’intense circulation de personnes et de marchandises pour échapper à la vigilance des autorités.



Selon les enquêteurs, la jeune femme coordonnait les opérations, fixait les prix et gérait les recettes, tout en restant discrète pour éviter les soupçons.



Une affaire aux lourdes conséquences sociales

Cette affaire intervient dans un contexte de forte inquiétude des familles, confrontées à la montée en flèche de la consommation de kush chez les jeunes. Plusieurs plaintes et signalements auraient d’ailleurs contribué à accélérer l’enquête.



Les suspects ont été déférés au parquet et font face à de lourdes accusations, notamment association de malfaiteurs et trafic international de drogue.



Un signal fort des autorités

Avec ce démantèlement, les forces de sécurité entendent envoyer un message clair : aucun lieu, aussi fréquenté soit-il, ne servira de refuge aux réseaux criminels. Le garage malien de Mbao, longtemps perçu comme un simple espace commercial, restera désormais associé à l’une des plus importantes opérations antidrogue récentes dans la zone.