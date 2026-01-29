Drame hivernal aux États-Unis : un Sénégalais meurt à New York

Installé aux États-Unis depuis 26 ans, le compatriote aurait été victime d’un malaise brutal alors qu’il tentait de dégager la neige accumulée sur son véhicule. Selon les informations recueillies, il effectuait cette tâche sans porter de veste, malgré les températures extrêmement basses qui sévissent actuellement dans la ville américaine.



Pris par le froid, Abdou Khadr Samb serait ensuite rentré précipitamment à l’intérieur afin de récupérer sa veste. C’est à ce moment-là qu’il se serait effondré, présentant de graves difficultés respiratoires. Malgré l’intervention des secours, il n’a malheureusement pas survécu.



Ce drame survient dans un contexte de vague de froid intense touchant plusieurs régions des États-Unis, notamment New York, où les températures avoisinent les –10 degrés Celsius, avec un ressenti thermique encore plus bas en raison de vents violents. Les autorités locales multiplient pourtant les alertes, appelant les populations à limiter les expositions prolongées à l’extérieur et à se protéger adéquatement.



La disparition d’Abdou Khadr Samb a suscité une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise établie aux États-Unis, où il était décrit comme un homme discret, travailleur et bien intégré. Des messages de condoléances affluent à l’endroit de sa famille, aussi bien à New York qu’au Sénégal.



Une enquête médicale devrait permettre de déterminer avec précision les causes exactes du décès, même si l’hypothermie combinée à un malaise cardiorespiratoire est fortement évoquée.

