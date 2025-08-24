Drame de Ziguinchor : la mère de la fillette grièvement brûlée témoigne

Après le drame survenu à Ziguinchor, où un homme s’est immolé en causant la mort de son fils de deux ans et blessant gravement sa fille, la mère de cette dernière a pris la parole. Originaire du Mali, elle a donné des nouvelles de sa fille hospitalisée, dans un témoignage recueilli par L’Observateur.



La fillette, grièvement brûlée, est toujours dans un état critique et plongée dans le coma. Sa mère veille jour et nuit à son chevet, accablée par la perte de son fils décédé dans l’incendie.



Selon le récit de la mère, sa fille aurait crié dans l’ambulance : « Mon père a versé de l’essence sur moi ».



seneweb

