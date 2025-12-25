Drame conjugal à Keur Mbaye Fall : une femme tuée, son mari au cœur d’une affaire de drog

Selon les premiers éléments de l’enquête, une violente altercation aurait opposé le couple. La victime reprochait à son époux une relation extraconjugale avec une autre femme, pour laquelle il aurait loué un appartement à Thiaroye Azur.

La dispute aurait pris une tournure dramatique lorsque Bintou Guèye aurait menacé de révéler les activités illicites de son mari, soupçonné d’être impliqué dans le trafic de drogue.





Au cours de l’altercation, un coup de feu a été tiré. La balle a atteint la victime à la tête, provoquant sa mort sur le coup.



Face aux enquêteurs, P. M. Diop affirme que le tir est parti accidentellement. À ce stade, le parquet a retenu la qualification d’homicide involontaire, en attendant les résultats définitifs des investigations.



L’enquête a toutefois révélé des éléments troublants, notamment la disparition du téléphone portable du suspect, considéré comme une pièce essentielle. Dans ce cadre, des proches du mis en cause, dont ses parents et un ami, ont été interpellés pour suspicion de dissimulation d’éléments de preuve.



La thèse de l’accident est fermement rejetée par la famille de Bintou Guèye. Sa mère conteste la version du mari et appelle à ce que toute la lumière soit faite sur ce drame, afin que justice soit rendue à sa fille.





Ce nouveau fait divers remet au centre des débats les violences conjugales, la circulation des armes et l’impact du crime organisé sur la vie familiale au Sénégal. L’enquête se poursuit pour établir les responsabilités exactes et déterminer les circonstances réelles du tir mortel