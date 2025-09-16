Drame à la Cité Mixta : une jeune femme chute du troisième étage

Selon des témoins, la victime se trouvait sur le balcon de son appartement lorsqu’elle a perdu l’équilibre en pleine conversation téléphonique. Certains affirment avoir entendu un cri bref avant de la voir basculer dans le vide.



Quelques instants plus tard, les habitants du quartier se sont précipités vers le corps étendu sur le sol, choqués par la brutalité de la chute. « On a tous accouru en pensant au pire », confie un jeune homme encore bouleversé.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux. Une vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre un attroupement compact autour de la victime, pendant que les secouristes prodiguaient les premiers soins.



Miraculeusement, la jeune femme était consciente malgré la violence de l’impact. Elle a été transportée en urgence vers un établissement hospitalier de Dakar pour y recevoir les soins appropriés. Son état exact reste à ce stade inconnu.



Les circonstances de cette chute demeurent floues. Accident domestique, geste imprudent ou autre situation ? Les enquêteurs ont ouvert une investigation afin de déterminer les causes exactes du drame.



En attendant, le quartier reste marqué par la scène, qui a suscité une vive émotion parmi les habitants de la Cité Mixta.

