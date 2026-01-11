Drame à Yarakh : une femme en situation de handicap mortellement poignardée

Selon les témoignages recueillis sur les lieux, la victime avait momentanément quitté son commerce pour aller faire ses ablutions dans la maison attenante qui abritait le multiservice. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. À son retour à l’intérieur du local, elle aurait été surprise par son agresseur, qui l’a attaquée brutalement à coups de couteau.



Grièvement blessée à la poitrine et perdant une quantité importante de sang, Ramatoulaye Baldé a pourtant trouvé la force de lutter pour sa survie. Malgré son handicap et la gravité de ses blessures, elle est parvenue à sortir du magasin afin d’alerter les riverains. Une scène insoutenable que les témoins n’oublieront jamais.



« Elle est sortie avec le couteau encore planté dans le cœur », raconte, la voix tremblante, un voisin présent au moment des faits. Quelques pas seulement, avant que la victime ne s’effondre au sol, sous les yeux horrifiés des habitants du quartier accourus à son secours. Malgré les tentatives d’assistance, elle a succombé à ses blessures quelques instants plus tard.



La nouvelle a plongé Yarakh dans une profonde consternation. Décrite comme une femme courageuse, travailleuse et discrète, Ramatoulaye Baldé était appréciée de tous. Son assassinat brutal soulève une vive émotion et relance le débat sur l’insécurité et la recrudescence des agressions mortelles visant des commerçants.



Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité afin d’identifier et d’interpeller l’auteur de ce crime odieux. À Yarakh, l’attente est lourde, mêlée de colère, de tristesse et d’un profond sentiment d’injustice.

