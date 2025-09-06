Drame à Thiès : un commerçant met fin à ses jours à cause de dettes Un drame s’est produit ce mardi après-midi sur la route de Fandène, à hauteur du village de Ngoumsane, où un commerçant du nom de A. Dione a mis tragiquement fin à ses jours. Selon les premières informations recueillies, le défunt, installé depuis plusieurs années dans le commerce, faisait face à une pression financière insoutenable. Des inconnus avec qui il communiquait régulièrement ne cessaient de lui réclamer de l’argent. Après avoir cédé à plusieurs reprises, allant jusqu’à réduire son activité et emprunter auprès de ses proches, il s’était retrouvé accablé par des dettes qu’il ne parvenait plus à rembourser. Récemment, confronté à de nouvelles vagues de réclamations, le commerçant aurait sombré dans le désespoir avant de décider de mettre fin à ses jours. La triste nouvelle est tombée ce mardi aux environs de 14 heures, provoquant une vive émotion dans le village. Informés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur place pour récupérer le corps, ensuite déposé à la morgue de l’hôpital régional de Thiès. Dans la soirée, A. Dione a été inhumé au cimetière de Ngoumsane, en présence de proches et de nombreux habitants venus lui rendre un dernier hommage. Cette disparition tragique a plongé la communauté dans une profonde consternation, rappelant une fois de plus les ravages que peuvent causer le surendettement et la détresse psychologique.