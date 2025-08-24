Menu
L'Actualité au Sénégal

Drame à Thiaroye Gare : un homme met fin à ses jours dans des circonstances tragiques


Rédigé le Lundi 25 Août 2025 à 08:32 | Lu 44 fois Rédigé par


Un homme de 42 ans s’est donné la mort à Thiaroye Gare en se tranchant la gorge. La police a ouvert une enquête et son corps a été transféré pour autopsie.


Drame à Thiaroye Gare : un homme met fin à ses jours dans des circonstances tragiques

 

Un homme âgé de 42 ans a perdu la vie vendredi dernier à Fass 3, un quartier de Thiaroye Gare, dans des conditions particulièrement dramatiques. Selon des informations rapportées par Les Échos, la victime s’est tranché la gorge dans la chambre qu’il partageait avec sa deuxième épouse.

Réveillée en sursaut par des bruits inhabituels, cette dernière a découvert son mari gisant au sol, la gorge ouverte et baignant dans son sang, un couteau à la main. Elle a aussitôt crié pour alerter le voisinage.

La victime souffrait de céphalées aiguës et était suivie médicalement dans différentes structures de santé, d’abord à Touba puis récemment à Dakar. Selon le journal, il aurait mis fin à ses jours pour abréger ses souffrances.

La police, arrivée sur les lieux, a trouvé l’homme couché sur le dos près d’un matelas posé à même le sol, torse nu et vêtu d’un short en jean. Son corps a été transféré dans une structure de santé pour autopsie.

Une enquête a été ouverte. La deuxième épouse, une belle-sœur et le père adoptif de la victime ont été entendus. Ils ont confirmé ses antécédents médicaux, dont le dossier a été transmis aux enquêteurs pour déterminer les circonstances exactes du drame.

seneweb




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags