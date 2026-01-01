Menu
Drame à Saly : un Européen meurt lors d’une séance de massage


Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 12:41 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La station balnéaire de Saly Portudal, célèbre pour ses plages et son attractivité touristique, a été le théâtre d’un drame. Un ressortissant européen a perdu la vie dans une résidence privée alors qu’il recevait un massage.


Les circonstances exactes de ce décès restent incertaines. La victime serait décédée au cours de la séance, mais il n’a pas encore été établi s’il s’agissait d’un malaise soudain ou d’un autre incident.
 

Les salons de massage sont très présents dans cette zone touristique et attirent majoritairement une clientèle étrangère. De nombreuses jeunes femmes y travaillent, attirées par des revenus jugés attractifs. Certaines prestations iraient au-delà des soins thérapeutiques classiques, proposant ce que l’on appelle communément des « massages plus ».

 

Pour l’instant, il n’est pas clair si une ou plusieurs masseuses étaient présentes lors de la séance qui a conduit au drame. Les autorités locales ont été saisies et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès et d’éventuelles responsabilités.

Ce triste événement rappelle l’importance de la vigilance et du respect des normes de sécurité dans les prestations touristiques, pour la protection des clients comme des professionnels.



Lat Soukabé Fall

