Drame à Louga : un talibé de 12 ans tué par un camarade

Un drame d’une rare violence s’est produit ce lundi soir dans le village de Thiowor, situé dans la commune de Léona, dans le département de Louga. Un jeune talibé âgé de seulement 12 ans a tragiquement perdu la vie après avoir été poignardé par l’un de ses camarades, dans des circonstances encore troubles. Selon les premières informations recueillies, l’incident serait survenu à la suite d’une altercation entre les deux enfants. La dispute a rapidement dégénéré, conduisant à un acte fatal. Grièvement blessé, le jeune talibé n’a malheureusement pas survécu à ses blessures. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’Hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par l’ambulance de la commune de Léona, d’après une source proche du dossier. Alertée, la Gendarmerie nationale du Sénégal, à travers la brigade de Potou, est rapidement intervenue sur les lieux. Le présumé auteur du coup mortel a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de ladite brigade. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite une vive émotion au sein de la communauté.