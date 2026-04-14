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Kédougou : Deux orpailleurs meurent dans un drame souterrain


Rédigé le Mardi 14 Avril 2026 à 14:23 | Lu 61 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans les profondeurs des sites aurifères de Kédougou, là où l’espoir de richesse attire des centaines de jeunes, un drame s’est produit dans des conditions particulièrement tragiques.


Kédougou : Deux orpailleurs meurent dans un drame souterrain

Selon les premières informations, deux orpailleurs ont perdu la vie alors qu’ils travaillaient dans une zone réputée dangereuse. Ces sites, souvent exploités de manière artisanale, échappent à tout contrôle strict.
 

Tout aurait basculé en quelques minutes. Un éboulement soudain, provoqué par la fragilité du sol, aurait enseveli les victimes sans leur laisser la moindre chance.
 

Les témoins racontent une scène de panique. Des cris, des tentatives désespérées de secours, mais des moyens rudimentaires face à une situation extrême.
 

Les équipes présentes ont tenté de dégager les corps à mains nues, dans une atmosphère lourde et tendue.
 

Ce drame relance une fois de plus la question de la sécurité dans les zones d’orpaillage, où les accidents sont fréquents mais rarement médiatisés.
 

Les autorités locales ont été alertées et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.
 

Au-delà de l’émotion, c’est toute la problématique de l’exploitation artisanale de l’or qui est posée, entre survie économique et risques mortels.



Lat Soukabé Fall

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