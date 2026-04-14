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L'Actualité au Sénégal

Dakar : saisie de 3 000 comprimés de Tramadol


Rédigé le Mardi 14 Avril 2026 à 14:26 | Lu 69 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La lutte contre le trafic de médicaments illicites se poursuit à Dakar avec une importante saisie de Tramadol.


Dakar : saisie de 3 000 comprimés de Tramadol

La Sûreté urbaine a intercepté environ 3 000 comprimés en provenance du Niger.
 

Cette opération s’inscrit dans une stratégie de lutte contre la circulation de substances dangereuses.
 

Le Tramadol, souvent détourné de son usage médical, est de plus en plus présent dans les circuits illégaux.
 

Les autorités alertent sur les dangers liés à la consommation abusive de ce produit.
 

Une enquête a été ouverte pour identifier les réseaux impliqués dans ce trafic.
 

Des interpellations pourraient suivre dans les prochains jours.
 

Cette saisie témoigne de l’ampleur du phénomène et de la nécessité d’une vigilance accrue.



Lat Soukabé Fall

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