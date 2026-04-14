Dakar : saisie de 3 000 comprimés de Tramadol

La Sûreté urbaine a intercepté environ 3 000 comprimés en provenance du Niger.





Cette opération s’inscrit dans une stratégie de lutte contre la circulation de substances dangereuses.





Le Tramadol, souvent détourné de son usage médical, est de plus en plus présent dans les circuits illégaux.





Les autorités alertent sur les dangers liés à la consommation abusive de ce produit.





Une enquête a été ouverte pour identifier les réseaux impliqués dans ce trafic.





Des interpellations pourraient suivre dans les prochains jours.





Cette saisie témoigne de l’ampleur du phénomène et de la nécessité d’une vigilance accrue.

