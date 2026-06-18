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Drame à Kotobo : un peintre de 35 ans trouve la mort lors d’une récolte de madd


Rédigé le Jeudi 18 Juin 2026 à 21:04 | Lu 65 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le village de Kotobo, situé dans la commune de Koussy, département de Sédhiou, est plongé dans la tristesse après un drame survenu le 16 juin. Mamadou Demba, âgé de 35 ans, a perdu la vie à la suite d’une chute d’arbre alors qu’il cueillait des fruits de madd destinés à la vente.


Drame à Kotobo : un peintre de 35 ans trouve la mort lors d’une récolte de madd

Selon le témoignage d’Ablaye Sakho, qui l’accompagnait au moment des faits, les deux hommes s’étaient rendus dans une zone située à environ 500 mètres au sud du village pour récolter ces fruits très prisés dans la région. Chacun était monté sur un arbre lorsque l’accident s’est produit.
 

Vers midi, alors qu’il ramassait les fruits tombés au sol, Ablaye Sakho a entendu un bruit sourd. En se retournant, il a découvert son compagnon grièvement blessé après une chute violente depuis l’arbre sur lequel il se trouvait.
 

Alertés, les habitants du village se sont rapidement mobilisés pour lui porter secours. La victime a été évacuée à moto vers le poste de santé de Diendé. Malheureusement, Mamadou Demba a succombé à ses blessures avant même d’arriver à destination.
 

Marié et père de quatre enfants, le défunt exerçait le métier de peintre. Sa disparition brutale a provoqué une vive émotion au sein de sa famille et de toute la communauté de Kotobo.
 

Informée du drame par l’infirmière-chef du poste de santé de Diendé, la brigade de gendarmerie de Sédhiou, dirigée par l’adjudant-chef Saliou Guèye, s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de ce décès accidentel.
 

Ce drame rappelle les risques auxquels s’exposent de nombreuses personnes qui grimpent régulièrement aux arbres pour récolter des fruits sauvages afin de subvenir aux besoins de leurs familles.



Lat Soukabé Fall

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