Drame à Kantène : un père et son fils meurent dans une immolation par le feu

Un drame s’est produit dimanche soir à Kantène, village situé à deux kilomètres de Ziguinchor dans la commune de Niaguis. Selon une source sécuritaire, un père de famille âgé d’environ 50 ans s’est immolé par le feu avec ses deux enfants dans l’une des chambres de la maison familiale.



Le père est décédé peu après le drame des suites de ses blessures. Les deux enfants, une fille de 13 ans et un jeune garçon, ont été grièvement brûlés. Ils ont été évacués par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Ziguinchor. Le garçon a finalement succombé à ses blessures vers minuit.



Les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor, selon une source hospitalière.

