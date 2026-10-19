Drame à Dakar Arena : Deux ouvriers tués dans le renversement d’une nacelle

Un accident mortel en pleine intervention technique Le pôle urbain de Diamniadio est plongé dans la tristesse après un tragique accident de travail survenu à Dakar Arena. Le samedi 17 octobre 2026, aux environs de 15 h 13, deux techniciens ont perdu la vie alors qu’ils intervenaient sur les équipements d’éclairage de cette infrastructure sportive.



Selon les informations rapportées par Dakarposte, les victimes se trouvaient sur une nacelle élévatrice utilisée pour réaliser les travaux en hauteur. Pour des raisons qui restent à établir, l’engin a basculé, précipitant les deux hommes au sol.



La violence de la chute a entraîné de graves blessures. Malgré l’intervention des secours et l’évacuation urgente des victimes vers des structures sanitaires, les deux techniciens ont finalement succombé.



Un Sénégalais et un Argentin parmi les victimes Les deux victimes étaient de nationalités différentes. Le premier, de nationalité sénégalaise, était chargé de la manipulation technique de la nacelle. Le second, un ressortissant argentin, intervenait sur la maintenance des projecteurs.



Au moment de l’accident, les deux hommes participaient aux opérations d’installation des équipements d’éclairage de Dakar Arena. Leur intervention s’inscrivait dans le cadre de travaux confiés à plusieurs entreprises.



D’après les éléments publiés, les ouvriers travaillaient pour KOB Logistic, une société intervenant comme sous-traitante de l’entreprise FAST, présentée comme mandataire du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).



Les circonstances précises dans lesquelles la nacelle s’est renversée ne sont pas encore établies. Il reste notamment à déterminer les facteurs techniques ayant provoqué le basculement de l’équipement et les conditions dans lesquelles les travaux étaient exécutés.



La Section de Recherches saisie de l’enquête Compte tenu de la gravité des faits, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cet accident mortel. Les investigations ont été confiées à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Dakar.



Les enquêteurs devront reconstituer le déroulement des événements, identifier les causes du renversement de la nacelle et examiner les conditions de sécurité entourant les opérations de maintenance et d’installation des projecteurs.



L’enquête devra également permettre de déterminer si des défaillances techniques, des erreurs de manipulation ou d’éventuels manquements aux règles de sécurité ont contribué au drame. À ce stade, aucune responsabilité ne peut être établie sans les conclusions des investigations.



La sécurité au travail au cœur des interrogations Ce drame remet en lumière les risques auxquels sont exposés les travailleurs intervenant sur des installations en hauteur. L’utilisation de nacelles élévatrices nécessite des équipements adaptés, des contrôles techniques rigoureux et le respect des procédures de sécurité.



Toutefois, il serait prématuré d’attribuer l’accident à une cause particulière avant la fin des investigations. Les résultats de l’enquête permettront de mieux comprendre les circonstances du basculement et d’établir, le cas échéant, les responsabilités éventuelles.



Au-delà de l’émotion suscitée par la disparition des deux techniciens, l’accident pose la question de la prévention des risques professionnels sur les chantiers et dans les opérations de maintenance des grandes infrastructures.



La Gendarmerie présente ses condoléances Dans un communiqué attribué à sa Division communication et relations publiques, la Gendarmerie nationale a exprimé sa compassion à la suite de ce drame.



« En cette douloureuse circonstance, la Gendarmerie nationale s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses plus sincères condoléances aux familles éplorées », indique le communiqué.



L’institution a également rappelé que ses déclarations et clarifications officielles sont diffusées exclusivement sur ses plateformes numériques institutionnelles.



En attendant les conclusions de l’enquête, les familles des victimes sont confrontées à une douloureuse épreuve. À Dakar Arena, cet accident mortel laisse derrière lui deux vies perdues et de nombreuses questions sur les circonstances de cette intervention technique qui a viré au drame.

