Douanes sénégalaises : deux saisies de billets noirs d’une valeur de 340 millions de francs CFA

L’administration des douanes sénégalaises a annoncé avoir réalisé deux importantes saisies de billets noirs, d’une contrevaleur totale estimée à 340 millions de francs CFA, à Mpack (Ziguinchor) et à Ngaye Mékhé (Tivaouane).



Selon la Division de la communication et des relations publiques, la première opération a eu lieu le 19 août dernier à 6h30, à Ziguinchor. Les agents du poste des douanes de Mpack ont intercepté un individu près du rond-point Aline Sitoé Diatta. Le contrôle de son véhicule a permis la découverte d’une mallette contenant 514 billets noirs de 500 euros, soit une valeur de 168 580 949 francs CFA.



Quelques jours plus tôt, la Brigade maritime des douanes de Lompoul (subdivision du Littoral Nord) avait déjà déjoué une tentative de lavage de billets noirs à Ngaye Mékhé. Trois individus ont été arrêtés avec en leur possession 2 604 billets de 100 euros, représentant une valeur de 171 millions de francs CFA.



Ces opérations, menées sur la base de renseignements exploitables, s’inscrivent dans la lutte continue contre le faux monnayage. L’administration des douanes souligne que ces résultats traduisent son engagement à renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière, notamment les atteintes aux signes monétaires.



