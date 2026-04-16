Dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre survenu à Pikine-Technopole, la Division des investigations criminelles (DIC) a franchi une nouvelle étape dans la manifestation de la vérité. Agissant sur la base d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les enquêteurs ont procédé à l’extraction de sept individus suspectés d’être impliqués dans cette affaire tragique ayant coûté la vie à Aziz Dabala et Waly. Selon des sources proches du dossier, il s’agit de El Hadji Mamadou Lamine Diao, alias « Modou Lo », Assane Diaw, Serigne Sarr, Ababacar Bâ, Oumar Guèye, Fallou Diop et Nabou Lèye. Ces derniers ont été soumis à des prélèvements d’ADN dans le cadre des investigations en cours. Une opération qui vise à établir ou à infirmer leur implication dans ce double homicide qui continue de susciter une vive émotion. À l’issue de ces formalités, les suspects ont été reconduits dans leurs cellules, en attendant les résultats des analyses et la poursuite de la procédure judiciaire. L’enquête suit son cours sous la supervision du magistrat instructeur.
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Dossier Aziz Dabala : Nabou Leye et six autres suspects extraits pour des prélèvements ADN
Rédigé le Jeudi 16 Avril 2026 à 17:03 | Lu 68 fois Rédigé par Hanne Abou
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