Dix-sept candidats à l’émigration irrégulière arrêtés à Abéné par la gendarmerie de Kafountine


Rédigé le Dimanche 31 Août 2025 à 17:48 | Lu 57 fois Rédigé par


Dix-sept candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés à Abéné par la gendarmerie de Kafountine, dont 11 Sénégalais. Trois présumés complices ont également été arrêtés.


Une opération menée grâce à des renseignements

Dans la nuit de samedi à dimanche, la gendarmerie de Kafountine a interpellé dix-sept candidats à l’émigration irrégulière dans un campement situé à Abéné, village du sud du Sénégal. Selon une source sécuritaire locale, l’opération a été possible grâce à l’exploitation de renseignements signalant la présence de plusieurs individus dans un réceptif hôtelier.

Plusieurs Sénégalais parmi les interpellés

Parmi les personnes arrêtées figurent 11 Sénégalais. Trois présumés complices ont également été appréhendés : deux Sénégalais et une personne de nationalité étrangère.

Un précédent coup de filet dans la même zone

Quelques jours plus tôt, dans la nuit de mardi à mercredi, la brigade de Kafountine avait déjà intercepté 34 autres candidats à l’émigration irrégulière. Parmi eux se trouvaient quatre femmes, dont l’une voyageait avec ses deux enfants mineurs.




