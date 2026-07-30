Selon les premiers éléments recueillis, les enquêteurs s'intéressent à l'hypothèse d'un prétendu rituel qui aurait précédé le décès de l'enfant. Toutefois, à ce stade des investigations, les circonstances exactes de la mort restent à établir et les autorités poursuivent leurs vérifications pour déterminer le déroulement des événements.





Plusieurs personnes ont été interpellées et entendues dans le cadre de l'enquête. Les auditions, les constatations et les expertises en cours devraient permettre de préciser le rôle de chacun et de déterminer si des infractions pénales ont été commises. Les enquêteurs travaillent également à identifier les motivations qui auraient pu conduire à ce drame.





Cette affaire a provoqué une profonde indignation dans la région de Diourbel, où de nombreux habitants réclament que toute la vérité soit faite et que les éventuels responsables répondent de leurs actes devant la justice.



Le parquet suit de près l'évolution du dossier, tandis que les investigations se poursuivent. Les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle décision de justice.

