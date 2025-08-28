Menu
Diourbel : perturbations de l’approvisionnement en eau dues à une fuite à Thierno Kandji


Vendredi 29 Août 2025


Une fuite sur la canalisation principale à Thierno Kandji perturbe l’approvisionnement en eau à Diourbel. Sen’Eau annonce un retour à la normale d’ici la fin de la journée.


À Diourbel, l’approvisionnement en eau connaît d’importantes perturbations depuis quelques jours, à la suite d’une fuite sur la canalisation principale, a indiqué Goumbo Ndiaye, directeur régional de Sen’Eau.

La fuite, localisée dans une zone inondée sur la route de Bambey, complique l’intervention des équipes techniques. Les quartiers de Thierno Kandji, Cheikh Anta et Keur Gou Mack figurent parmi les plus affectés.

M. Ndiaye précise que les techniciens de Sen’Eau sont mobilisés depuis jeudi pour réparer la canalisation et qu’un retour à la normale est attendu d’ici la fin de la journée.

