Diourbel : le foirail des petits ruminants sera délocalisé vers un nouveau site le 28 octobre



Le préfet du département de Diourbel, Abdou Khadir Diop, a annoncé que le foirail des petits ruminants de la commune sera transféré vers un nouveau site à compter du 28 octobre prochain. Cette décision s’inscrit dans le cadre des opérations de désencombrement et vise à offrir un espace plus adapté aux activités d’élevage.



Lors d’une visite du site d’accueil, le préfet a précisé que le processus de relogement, entamé depuis plusieurs mois, a permis d’identifier un emplacement répondant mieux aux exigences de sécurité et de salubrité. L’ancien foirail ne respectait plus les normes, ce qui justifie cette relocalisation.



Selon lui, les travaux d’aménagement du nouveau site sont bien avancés, avec la construction d’un mur de clôture, l’installation électrique et un bloc sanitaire déjà réalisés. Le raccordement au réseau d’eau sera finalisé dans la semaine, a-t-il assuré.



Le préfet a également demandé à la mairie de Diourbel et à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) d’effectuer un désherbage du site et d’ouvrir la voie d’accès avant la date prévue. Il a invité les éleveurs à se préparer pour libérer l’ancien emplacement avant la délocalisation.



De son côté, le président du foirail des moutons de Diourbel, El Hadji Sow, a salué la décision et promis de sensibiliser les éleveurs à rejoindre le nouveau site. Il a toutefois sollicité la construction de hangars pour protéger les marchands du soleil et demandé la mise à disposition de camions pour le transport du matériel.



M. Sow a aussi plaidé pour un dispositif de sécurité renforcé afin d’assurer la protection des éleveurs et de leurs biens dans ce nouveau foirail situé en périphérie de la ville.

