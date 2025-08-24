Menu
L'Actualité au Sénégal

Diourbel : le corps d’un homme de 45 ans retrouvé dans un bassin de rétention


Rédigé le Mercredi 27 Août 2025 à 09:05 | Lu 55 fois Rédigé par


Un homme d’environ 45 ans a été découvert sans vie mardi dans un bassin de rétention à Diourbel, avant d’être transporté à la morgue.


Diourbel : le corps d’un homme de 45 ans retrouvé dans un bassin de rétention

À Diourbel, le corps sans vie d’un homme d’environ 45 ans a été retrouvé mardi matin dans un bassin de rétention alimenté par les eaux de pluie, selon des témoins.

La victime, un ancien employé d’une pharmacie, a été découverte vers 11 h 30 derrière le Centre départemental d’éducation populaire et sportive (CEDEPS). Avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, des conducteurs de motos Jakarta ont repêché la dépouille.

Les éléments de la 22ᵉ compagnie d’incendie et de secours de Diourbel ont ensuite transporté le corps à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke.

aps




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags