Diomaye Faye encourage les sélections U15 et U17 à concilier études et football

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu lundi à Dakar les sélections nationales U15 et U17, récentes championnes d’Afrique dans leurs catégories respectives. À cette occasion, il a mis l’accent sur la nécessité pour les jeunes sportifs de poursuivre leur parcours scolaire en parallèle de leur pratique du football.

S’adressant aux joueurs, le chef de l’État a rappelé que la réussite dans le sport ne peut être garantie à long terme, contrairement à l’éducation qui demeure, selon lui, une base essentielle pour l’avenir. Il a ainsi plaidé en faveur d’un modèle associant études et sport dès le plus jeune âge.

Revenant sur le parcours de l’équipe U15, victorieuse du Championnat africain scolaire de la CAF à Harare, il a souligné que ce premier titre obtenu par le Sénégal dans cette compétition constituait également une illustration du rôle de l’école dans la formation des jeunes talents.

Le président de la République a estimé que les performances sportives des jeunes Sénégalais démontrent que l’excellence peut être atteinte tout en poursuivant un cursus scolaire. Il a également rappelé que le football ne devait pas éloigner les jeunes de l’école, mais plutôt contribuer à leur développement personnel et à leur apprentissage.

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs invité les responsables sportifs, les enseignants, les parents et les différents encadreurs à veiller au maintien d’un équilibre entre les exigences scolaires et les activités sportives.

Évoquant la réception organisée au Palais de la République, il a salué les accomplissements des deux sélections, soulignant qu’elles avaient permis au Sénégal de se distinguer à deux reprises sur la scène africaine en l’espace de quelques mois.

Au cours de la cérémonie, le chef de l’État a remis une enveloppe de 311 420 000 francs CFA aux équipes nationales U15 et U17. Les joueurs ainsi que les membres des staffs techniques ont également reçu la Médaille Gaïndé de la performance, une distinction destinée à récompenser les citoyens ayant réalisé des performances remarquables et incarnant des valeurs telles que la persévérance, le courage et le dépassement de soi.