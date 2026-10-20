Deux individus, identifiés comme S.A.K. Gaye (dit « Jackson ») et D. Ka, ont été déférés au parquet du pôle judiciaire financier pour des faits notamment qualifiés d’association de malfaiteurs, faux et complicité d’usage de faux, dans une affaire de visas Schengen et américains présumés frauduleux détectés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), selon PressAfrik (publication du 20 octobre 2026).
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Diogo : deux suspects déférés dans une affaire de faux visas détectés à l’AIBD
Deux hommes ont été déférés au parquet du pôle judiciaire financier après la découverte, à l’AIBD, de visas Schengen et américains jugés suspects sur des passeports sénégalais. Dans cette affaire relayée par PressAfrik, des candidats au départ disent avoir payé entre 4 et 6 millions de FCFA.
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