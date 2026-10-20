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Diogo : deux suspects déférés dans une affaire de faux visas détectés à l’AIBD


Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:16 | Lu 66 fois Rédigé par


Deux hommes ont été déférés au parquet du pôle judiciaire financier après la découverte, à l’AIBD, de visas Schengen et américains jugés suspects sur des passeports sénégalais. Dans cette affaire relayée par PressAfrik, des candidats au départ disent avoir payé entre 4 et 6 millions de FCFA.


Diogo : deux suspects déférés dans une affaire de faux visas détectés à l’AIBD


Deux individus, identifiés comme S.A.K. Gaye (dit « Jackson ») et D. Ka, ont été déférés au parquet du pôle judiciaire financier pour des faits notamment qualifiés d’association de malfaiteurs, faux et complicité d’usage de faux, dans une affaire de visas Schengen et américains présumés frauduleux détectés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), selon PressAfrik (publication du 20 octobre 2026).

Quatre détenteurs de passeports signalés le 14 octobre

D’après le même média, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a été saisie le 14 octobre 2026 par le commissaire spécial de l’AIBD après la mise à disposition de quatre détenteurs de passeports sénégalais portant des visas d’entrée jugés suspects. PressAfrik affirme que des vérifications ont conclu au caractère frauduleux des documents, déclenchant des interpellations.

Arrestation à Diogo (région de Thiès) le 16 octobre

Selon PressAfrik, D. Ka a été interpellé le 16 octobre 2026 à Diogo, dans la région de Thiès. Entendus dans la procédure, les candidats au départ auraient déclaré avoir remis entre 4 et 6 millions de FCFA pour l’obtention de visas (Italie, États-Unis, Canada). L’enquête se poursuivrait afin d’identifier d’autres personnes citées dans le dossier.



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