Diogo : Saisie de 5 kg de chanvre indien, deux trafiquants arrêtés, un en fuite

La perquisition du véhicule a permis la découverte de 5 kilogrammes de chanvre indien soigneusement dissimulés. Le chauffeur, identifié sous le nom de G. Niang, ainsi que son passager A. Ba, cultivateur de profession, ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Diogo.

Le troisième complice, A. Sène, également cultivateur, est activement recherché par les enquêteurs.

Le véhicule ayant servi au transport de la drogue a été immobilisé, tandis que la marchandise prohibée a été mise sous scellés. Les deux suspects arrêtés seront présentés devant le tribunal de grande instance de Thiès pour répondre des faits de trafic de stupéfiants.

Cette nouvelle arrestation illustre la détermination des forces de l’ordre à lutter contre le trafic de drogue dans la zone de Diogo et ses environs.

Au cours d’un contrôle de routine, les gendarmes ont intercepté un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient trois individus. Lors de la vérification des identités et de la fouille, l’un des passagers a profité de la confusion pour prendre la fuite.