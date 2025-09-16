Menu
Dieuppeul : un jeune homme tué lors d’une bagarre à la Cité Baraque, un suspect arrêté


Rédigé le Mercredi 17 Septembre 2025 à 16:41


Un jeune est mort à Dieuppeul après une rixe à la Cité Baraque. L’auteur présumé, qui affirme avoir agi en légitime défense, a été placé en garde à vue.


Un affrontement entre jeunes a viré au drame dans la nuit du 14 au 15 septembre à Dieuppeul, dans le quartier de la Cité Baraque. Un jeune homme, grièvement blessé lors de la bagarre, est décédé à l’Hôpital Principal où il avait été évacué.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la rixe a éclaté vers 3 heures du matin. Le mis en cause affirme que la victime, en état d’ébriété, l’a provoqué par des insultes et des menaces en brandissant un tesson de bouteille. Il aurait alors répliqué avec un autre tesson pour se défendre. Tous deux se sont blessés avant de se séparer.

Le lendemain, la police a confirmé le décès du jeune homme. Le suspect, habitant du même quartier, a été interpellé par les éléments du commissariat de Grand Yoff puis transféré à la police de Dieuppeul. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits tout en soutenant avoir agi en légitime défense.

Les autorités poursuivent l’enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce drame.




