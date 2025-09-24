Diambadong à Ziguinchor : un Kankourang au cœur du chaos

Selon le Groupe Médias du Sud, des véhicules, lampadaires, clôtures de maisons et compteurs électriques ont été endommagés par les accompagnants de ce personnage mystique. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis d’éviter que la situation ne dégénère davantage.



Le Kankourang, identifié sous les initiales A. K., a été conduit au commissariat puis déféré au parquet le mardi 23 septembre pour détention d’arme blanche et trouble à l’ordre public.



Si le Kankourang est une figure emblématique de la tradition mandingue, symbole d’initiation et de protection, cet incident illustre les risques de débordements lorsque la fête et les rites traditionnels s’accompagnent de comportements destructeurs. Les habitants appellent désormais à une meilleure organisation et à un encadrement plus strict des cérémonies afin de préserver à la fois la sécurité et les traditions locales.

