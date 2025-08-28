Diamaguene Sicap Mbao : arrestation de trois personnes pour vente de viande impropre à la consommation





Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguene Sicap Mbao a arrêté, jeudi 28 août 2025, trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vente de viande impropre à la consommation et mise en danger de la vie d’autrui.



L’opération est intervenue à la suite d’un renseignement signalant des activités suspectes dans un atelier où les suspects dépeçaient un mouton. Interrogés, ils ont affirmé avoir reçu l’animal d’un habitant du quartier. Ce dernier a précisé avoir remis la carcasse déjà morte à un charretier, avec 1 000 F CFA, pour s’en débarrasser.



Les trois mis en cause ont reconnu avoir écoulé une partie de la viande : 18 kg à une femme pour 36 000 F CFA, 1,5 kg à un homme pour 3 000 F CFA, et 10 kg à une restauratrice. Les acheteurs ont confirmé : la femme a revendu une partie à 2 500 F CFA le kilo, l’homme l’a consommée, et la restauratrice a servi la viande dans du riz destiné à ses clients.



La quantité restante a été saisie chez la restauratrice puis détruite par le vétérinaire du foirail de Diamaguene. Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’évaluer l’ampleur des risques sanitaires.



emedia

