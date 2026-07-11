Un drame s'est produit dans la commune de Diama dans la soirée du mardi 14 juillet. Un jeune ouvrier agricole a perdu la vie après avoir été frappé par la foudre alors qu'il travaillait dans un champ.

La victime, Abou Ndiaye, âgé de 20 ans et originaire de Kawe, était employée comme saisonnier dans une exploitation appartenant au maire de Diama, Oumar Sow. Au moment où un violent orage accompagné de fortes rafales de vent s'est déclaré, le jeune homme aurait tenté de rejoindre un hangar pour protéger ses affaires personnelles.

C'est durant ce déplacement qu'il a été atteint par la foudre. Il est décédé sur place, plongeant sa famille ainsi que ses collègues dans une vive émotion.

Informée des faits, la Brigade territoriale de Diama s'est rendue sur les lieux afin d'effectuer les premières constatations. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de l'Hôpital régional de Saint-Louis.

Une enquête a été ouverte pour déterminer avec précision les circonstances de ce décès. Ce drame rappelle les risques importants liés aux orages pendant la saison de l'hivernage, période marquée par une activité électrique parfois très intense.

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