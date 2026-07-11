Lors du Conseil des ministres exceptionnel tenu le 16 juillet 2026 au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a placé le dialogue social au cœur des priorités du gouvernement.

Dans un contexte marqué par des tensions dans le secteur public, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de réunir rapidement le Comité de suivi du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Cette rencontre vise à renforcer les échanges entre l’État, les organisations syndicales et les représentants du patronat afin de favoriser un climat social apaisé et d'apporter des réponses concertées aux préoccupations des travailleurs.

D'après le communiqué du Conseil des ministres, cette initiative doit également contribuer à prévenir les conflits sociaux, à consolider le dialogue entre les différentes parties et à assurer la continuité des services publics.

Par cette décision, le président de la République réaffirme son engagement en faveur de la concertation comme principal moyen de gestion des différends sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale destiné à soutenir une croissance inclusive et un développement durable au Sénégal.