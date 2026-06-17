Deux vies fauchées sur la route : une femme et son bébé meurent à Tambacounda

L'accident s'est produit au niveau du croisement menant vers le garage Kothiary et le marché Corona. Selon les premières informations recueillies sur place, la moto transportait trois personnes lorsqu'elle est entrée en collision avec le poids lourd dans des circonstances qui restent encore à élucider.





La violence du choc a été fatale à la passagère et à son nourrisson, qui ont succombé à leurs blessures sur les lieux de l'accident. Le conducteur de la moto, grièvement blessé, a été pris en charge par les secours avant d'être évacué vers une structure sanitaire de la région pour recevoir des soins appropriés.





Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux opérations de secours et aux constatations d'usage. Les forces de sécurité ont également effectué les premiers relevés nécessaires à l'ouverture d'une enquête destinée à déterminer les causes exactes de cette tragédie.





Cet accident vient une nouvelle fois rappeler les dangers de la circulation routière dans la région de Tambacounda, où les autorités et les acteurs de la sécurité routière multiplient les appels à la prudence. Le respect du code de la route, le port des équipements de protection et la vigilance des conducteurs demeurent des éléments essentiels pour réduire le nombre de victimes sur les routes sénégalaises.



Les corps des victimes ont été acheminés vers une structure sanitaire pour les formalités d'usage, tandis que l'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités éventuelles dans cette affaire.

