Deux enfants meurent frappés par la foudre à Médina Thiamène : appel à renforcer la prévention

Le 18 août, à Médina Thiamène, dans le département de Nioro (Kaolack), deux enfants ont perdu la vie après avoir été foudroyés lors d’un orage. Ce drame ravive les inquiétudes sur la prévention face à ce phénomène naturel particulièrement dangereux.



« La foudre est une décharge électrique atmosphérique soudaine et puissante, pouvant atteindre plusieurs millions de volts et des températures supérieures à 30.000°C », explique Cheikh Ahmed Tidiane Camara, prévisionniste à l’Anacim, cité par Le Soleil.



Sémou Ndao, climatologue à l’UCAD, recommande, en cas d’orage, de s’éloigner des arbres isolés et des zones d’eau, et de se réfugier dans une maison ou un véhicule fermé.



Un programme de prévention avait été lancé par l’État en 2013, comprenant l’installation de 1.582 paratonnerres. Toutefois, la couverture demeure insuffisante. « Les zones rurales sont les plus touchées, mais aussi les moins protégées », constate Camara, appelant à investir davantage dans la sensibilisation et dans des systèmes d’alerte adaptés aux réalités locales.

