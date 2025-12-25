Des dragues démantelées sur le fleuve Falémé lors d’une opération de sécurisation à Kédougou





Une opération conduite jeudi par les éléments de la zone militaire n°4 a abouti à la destruction de 16 dragues en activité sur le fleuve Falémé, précisément à Lingokhoto, dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, selon une source sécuritaire.



Au cours de cette intervention, deux ressortissants maliens présents sur le site ont été interpellés. D’après la même source, les autres individus ont réussi à s’échapper en traversant le fleuve pour se réfugier de l’autre côté de la frontière. Les personnes arrêtées ont ensuite été confiées à la gendarmerie pour la poursuite de la procédure.



La source précise que ces opérateurs traversaient régulièrement le fleuve pour mener leurs activités sur le territoire sénégalais, avant de se replier rapidement vers le pays voisin à l’approche des forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, l’intervention militaire les a pris par surprise.



Cette action est accueillie favorablement par les populations riveraines, qui exprimaient depuis longtemps leurs préoccupations face aux effets négatifs de cette activité sur l’environnement et sur leurs cultures maraîchères.



Lingokhoto est un village situé dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya, une zone connue pour faire partie des couloirs d’orpaillage de la région de Kédougou.

