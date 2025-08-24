Dépassement de la cote d’alerte du fleuve Sénégal à Bakel : vigilance recommandée

Le fleuve Sénégal a dépassé de trois centimètres sa cote d’alerte maximale de 10 mètres à la station hydrométrique de Bakel, atteignant un niveau de 10,03 mètres, selon un communiqué du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement transmis lundi à l’APS.



Ce premier dépassement de l’année 2025 est attribué aux fortes pluies et orages enregistrés ces derniers jours dans le bassin du fleuve. Il survient presque à la même période que celui constaté l’année précédente.



Le ministère prévient que cette situation entraînera des débordements localisés dans les zones les plus basses, tout en assurant que la situation demeure pour l’instant sous contrôle.



Le communiqué précise également que le niveau du fleuve est actuellement à 8 cm en dessous de la cote d’alerte à la station hydrométrique de Matam.



Lors d’une visite récente dans la zone, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a exhorté les riverains et les personnes menant des activités aux abords du fleuve à redoubler de vigilance et à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir d’éventuels dégâts liés à un débordement.



aps

