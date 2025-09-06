Menu
Départ du gouvernement : l’ex-ministre de la Justice exprime sa gratitude à Faye et Sonko


Rédigé le Lundi 8 Septembre 2025 à 13:02 | Lu 30 fois Rédigé par


Après son départ du gouvernement, l’ancien ministre de la Justice remercie le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, saluant la confiance accordée.


L’ancien ministre de la Justice a réagi à son départ du gouvernement, officialisé samedi soir, en adressant un message de gratitude au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux ce dimanche, il a salué la confiance placée en lui pour diriger le département de la Justice, affirmant en mesurer toute la valeur.

Il a également tenu à remercier l’ensemble des membres du gouvernement, évoquant la courtoisie et le sens du devoir qui ont marqué leur collaboration.

Avant de conclure, l’ex-garde des Sceaux a souhaité plein succès à ses anciens collègues et a clos son message par une expression de remerciements en wolof : « Dieuredieufeuti ».

