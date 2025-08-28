Démantèlement du réseau frauduleux « Qnet Infinity Millenials » à Niacoulrap : 20 victimes étrangères secourues





La gendarmerie nationale a démantelé un réseau frauduleux baptisé « Qnet Infinity Millenials » à Niacoulrap. Ce système visait principalement des ressortissants étrangers en exploitant leur vulnérabilité à travers de fausses promesses d’emploi.



Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, les victimes étaient contraintes de verser 600 000 F CFA présentés comme un investissement obligatoire pour acquérir des produits prétendument révolutionnaires tels que le Sipandant, le café Olé ou le bio-disque. En échange, elles recevaient une soi-disant formation professionnelle dispensée dans un centre clandestin. Les gendarmes ont découvert une maison servant à la fois de dortoir et de salle de cours pour les recrues.



L’opération a permis l’interpellation de 20 victimes étrangères : 15 Guinéens, trois Ivoiriens et deux Béninois. Toutefois, les principaux responsables du réseau ont réussi à prendre la fuite.



La gendarmerie appelle les populations à la vigilance et encourage le signalement de toute activité suspecte via les numéros gratuits 124 et 800 00 20 20.

