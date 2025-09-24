Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants par voie aérienne à Dakar

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a mis fin aux activités d’un vaste réseau de trafic de migrants par voie aérienne, à Dakar. Le principal suspect, qui se faisait passer pour un agent de billetterie, a été interpellé le 2 octobre 2025, après plusieurs plaintes déposées par des victimes flouées pour un montant total de six millions de francs CFA.



De faux billets pour un vrai cauchemar

L’affaire a éclaté le 22 septembre 2025, lorsque deux victimes ont saisi la DNLT. Elles affirmaient avoir versé au suspect quatre millions et deux millions de francs CFA en échange d’un voyage garanti vers l’Europe. Le faussaire leur avait promis des billets d’avion, de faux titres de séjour et une facilitation de l’embarquement à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Après avoir payé un premier acompte de deux millions chacune, l’une des victimes a réglé le solde pour finaliser l’achat supposé de son billet. En réalité, il s’agissait d’un réseau d’escroquerie transnationale, coordonné par un complice basé à l’étranger, actuellement en fuite.



Sept migrants refoulés du Cap-Vert

Grâce à la complicité du suspect, sept candidats au voyage, dont les deux plaignants, ont pu embarquer à Dakar pour le Cap-Vert, première étape d’un itinéraire censé les conduire vers l’Europe. Leur périple a toutefois pris fin sur place : les autorités capverdiennes les ont interpellés en possession de faux titres de séjour, avant de les refouler vers le Sénégal.



Un faux agent de billetterie confondu

Rapidement identifié et arrêté, le mis en cause a reconnu avoir agi sur les instructions de son complice à l’étranger. Une fouille de son téléphone portable a permis de découvrir des captures d’écran de passeports français falsifiés, dont un à son nom, ainsi que d’autres documents truqués. L’expertise a confirmé leur caractère frauduleux, avec photos manipulées et mentions altérées.



Le suspect a admis être conscient de l’illégalité de ses actes et a précisé que son acolyte envisageait d’étendre le réseau vers la Gambie.



Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, trafic de migrants et complicité d’escroquerie.

L’enquête se poursuit pour retrouver le cerveau en fuite.



dakaractu

