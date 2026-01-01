Démantèlement d’un réseau de proxénétisme, trois personnes arrêtées

Une opération bien préparée

Selon les autorités, cette intervention fait suite à une enquête minutieuse de la brigade de recherches, qui a utilisé des techniques d’infiltration pour identifier les suspects et collecter des preuves. L’opération a été menée dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026, visant principalement des activités de prostitution clandestine organisées par un réseau structuré.



Les suspects interpellés

Trois personnes ont été arrêtées lors de cette opération :



Abdoulaye Faye , 29 ans, présenté comme l’initiateur du réseau. Il se faisait passer pour agent de sécurité afin de recruter et contrôler les victimes.

Kadiatou Konaté , 21 ans, originaire de Guinée, impliquée dans l’organisation des rendez-vous.

Mayéni Soumah, 20 ans, également guinéenne, accusée d’avoir facilité les relations avec les clients.

Les trois suspects seront déférés devant la justice sénégalaise pour répondre de leurs actes.



Saisie de preuves matérielles

Au cours de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi 24 téléphones portables, utilisés pour coordonner les rendez-vous entre clients et victimes, ainsi que 35 000 F CFA en liquide et d’autres documents compromettants. Ces éléments viennent étayer les accusations de proxénétisme et d’incitation à la débauche.



Une mise en garde des autorités

La police sénégalaise rappelle que le proxénétisme est un délit lourdement puni par la loi et encourage toute personne témoin de telles pratiques à signaler les faits. Cette opération à Malika Montagne s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des actions contre la prostitution clandestine et les réseaux criminels dans la capitale.

