Découverte inquiétante au cimetière des Abattoirs lors d’une opération de désherbage





Une opération de désherbage menée au cimetière des Abattoirs a été marquée par un fait troublant, mettant en lumière des comportements jugés contraires à la vocation spirituelle de ce lieu. À l’entrée du site, un jeune homme s’est approché des organisateurs pour leur remettre un sachet contenant plusieurs gris gris. Selon ses explications, ces objets auraient été placés intentionnellement dans l’enceinte du cimetière par des individus animés de mauvaises intentions.



D’après son témoignage, certains de ces objets auraient été soigneusement cachés sous des briques ou des pierres lourdes, avec pour objectif présumé de porter atteinte à autrui. Cette révélation a rapidement provoqué une vive réaction parmi les participants à l’initiative citoyenne, mêlant incompréhension, inquiétude et indignation.



Face à cette situation, le jeune homme a tenu à condamner fermement de telles pratiques. Il a rappelé que le cimetière demeure avant tout un espace de recueillement, de prière et de souvenir, appelant chacun à faire preuve de foi, de droiture et de respect des valeurs spirituelles. Soulignant la portée morale des actes humains, il a affirmé avec gravité que chacun devra répondre de ses actions.

