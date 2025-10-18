Décès tragique d'un jeune de 25 ans à Thiès: un témoin raconte les faits réels

Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 15:30 | Rédigé par Hanne Abou

Une affaire aussi tragique que troublante secoue la ville de Thiès depuis hier mardi. Le corps en décomposition avancée d'un jeune homme de 25 ans a été découvert selon des sources de Seneweb. L'enquête révèle un scénario glaçant : l'ami qui l'accompagnait aurait constaté son décès avant de fuir sans alerter personne, pour finalement être victime d'un grave accident de la route. Un témoin oculaire raconte les faits



