Décès tragique d'un jeune de 25 ans à Thiès: un témoin raconte les faits réels
Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 15:30 | Lu 53 fois Rédigé par Hanne Abou
Une affaire aussi tragique que troublante secoue la ville de Thiès depuis hier mardi. Le corps en décomposition avancée d'un jeune homme de 25 ans a été découvert selon des sources de Seneweb. L'enquête révèle un scénario glaçant : l'ami qui l'accompagnait aurait constaté son décès avant de fuir sans alerter personne, pour finalement être victime d'un grave accident de la route. Un témoin oculaire raconte les faits
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Kaolack : les travailleurs de la Grande Muraille Verte réclament neuf mois de salaires impayés
Rédaction - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Les employés de la Grande Muraille Verte à Kaolack réclament le paiement de neuf mois de salaires en retard et appellent les autorités à intervenir. Les travailleurs de la Grande Muraille...
