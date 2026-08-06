Dans un communiqué officiel portant le numéro 202608/03.KGM/SG/KD, le guide religieux a d’abord rendu grâce à Allah et exprimé son acceptation face à cette épreuve douloureuse. Il a également adressé ses remerciements à toutes les personnes qui lui ont manifesté leur soutien, leur compassion et leur solidarité depuis l’annonce du décès.





La décision la plus marquante concerne les traditionnelles visites de condoléances. Serigne Mountakha Mbacké a demandé aux fidèles mourides, aux autorités religieuses et administratives, aux représentants diplomatiques ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais de ne pas effectuer de déplacement à Touba pour lui présenter leurs condoléances.





Le Khalife a invité ceux qui souhaitent partager cette douleur à rester dans leurs localités respectives et à prier pour la défunte. Une décision rare dans la communauté mouride, où les grandes figures religieuses reçoivent habituellement d’importantes délégations lors des événements douloureux.





Cette mesure intervient quelques jours seulement après la célébration du Grand Magal de Touba, qui a mobilisé des millions de fidèles. Serigne Mountakha Mbacké a d’ailleurs renouvelé sa reconnaissance envers toutes les personnes venues participer à cet événement religieux majeur.



Selon plusieurs observateurs, cette volonté d’éviter de nouveaux déplacements massifs pourrait également répondre au souci de préserver les populations après la forte mobilisation du Magal et de limiter les contraintes liées à un nouvel afflux important dans la cité religieuse.





Le Khalife général des Mourides a ainsi privilégié le recueillement, la sobriété et les prières à distance, en appelant chacun à accompagner la famille endeuillée par des invocations depuis son lieu de résidence.

