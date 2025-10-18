Décès de Cheikh Touré au Ghana : une enquête ouverte sur un possible réseau d’escroquerie





Le décès dramatique de Cheikh Touré au Ghana, survenu ce vendredi, continue de susciter l’émotion et de nombreuses interrogations. Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a réagi en publiant un communiqué officiel sur cette affaire.



D’après les premiers éléments recueillis par les services consulaires, le jeune footballeur sénégalais aurait été victime d’un réseau organisé impliqué dans des actes d’escroquerie et d’extorsion de fonds.



L’Ambassade du Sénégal à Accra a confirmé que la dépouille de Cheikh Touré a été transférée à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d’Ashanti, à environ 250 kilomètres de la capitale ghanéenne. À la suite de ce drame, les autorités locales ghanéennes ont été saisies pour ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes du décès.



Dans le cadre de cette procédure, deux représentants de l’Ambassade du Sénégal seront envoyés à Kumasi dès le dimanche 19 octobre 2025. Leur mission : accompagner les démarches judiciaires et administratives sur place et coordonner avec la famille en vue du rapatriement du corps au Sénégal, une fois toutes les autorisations obtenues.



seneweb

