Décès d’un jeune joueur de 19 ans lors d’un match de Navétanes à Keur Socé





Un jeune âgé de 19 ans a perdu la vie après un malaise survenu en plein match de football, jeudi, à Keur Socé, une commune située dans la région de Kaolack, ont indiqué des sources concordantes.



La victime, Barham Diouf, était élève en classe de seconde au lycée mixte de Keur Socé.



Le drame s’est produit au stade municipal lors d’une rencontre du Championnat national populaire, plus connu sous le nom de “Navétanes”. Le jeune joueur s’est effondré sur le terrain, sous les yeux de ses coéquipiers et du public.



Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les responsables de son équipe et d’autres personnes présentes, le jeune footballeur n’a pas repris connaissance.



Il a été transporté au service d’accueil des urgences médicales du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack, où son décès a été confirmé par le personnel médical.

