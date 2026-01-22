Menu
Décès brutal d’un cultivateur à Ndiarao : Mohamed Ndione retrouvé sans vie à 30 ans


Rédigé le Samedi 24 Janvier 2026 à 16:26 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le village de Ndiarao, à 9 km de la commune de Ndiaganiao, est sous le choc après la mort soudaine de Mohamed Ndione, âgé de 30 ans. Le jeune homme a été découvert allongé sur son lit, sans aucune blessure apparente.


Décès brutal d'un cultivateur à Ndiarao : Mohamed Ndione retrouvé sans vie à 30 ans

Les gendarmes de Ndiaganiao, alertés, se sont rendus sur place pour effectuer les constats habituels. La dépouille a ensuite été transportée à la morgue de l’hôpital Grand Mbour par l’ambulance du poste de Ndiarao.
 

D’après la famille, Mohamed Ndione souffrait de troubles mentaux depuis plusieurs années. Il avait déjà été impliqué dans un drame : en juillet 2024, il avait poignardé mortellement sa grand-mère, Hette Dione, âgée de 69 ans.
 

Le mercredi 30 juillet 2024, vers 9 heures, profitant de l’absence des autres membres de la famille, il était entré dans la chambre de sa grand-mère et l’avait attaquée à l’aide d’un couteau. Alerté par les cris, son oncle, Mamadou Sene, avait trouvé Hette Dione étendue dans une mare de sang, tandis que Mohamed Ndione tentait de fuir, le couteau ensanglanté à la main.
 

Le jeune homme avait été arrêté et transféré à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Après son hospitalisation, il était revenu chez sa famille et suivait régulièrement ses traitements médicaux.



Lat Soukabé Fall

