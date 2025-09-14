Dakar : une femme accusée de bigamie après un mariage avec un tradipraticien

Les habitants du quartier confirment que la femme passait beaucoup de temps chez le tradipraticien. “On la voyait souvent venir et repartir, mais personne n’imaginait que cela allait aboutir à un mariage,” raconte un voisin sous couvert d’anonymat.

Alerté par des proches, le mari légal de Mbour a porté plainte pour bigamie, déclenchant une enquête des autorités dakaroises. La femme a reconnu avoir été mariée au tradipraticien, invoquant des conflits dans son mariage à Mbour et le lien de confiance établi avec le praticien.

Le tradipraticien, de son côté, affirme que le mariage a été célébré selon les rites traditionnels et nie toute intention de nuire à l’union précédente.

Selon le Code pénal sénégalais, la bigamie est passible de sanctions, et l’affaire soulève un débat sur les mariages coutumiers et les relations entre tradipraticiens et patients.

L’enquête se poursuit pour déterminer la responsabilité de chacun et vérifier la légalité du mariage célébré à Dakar.

Selon nos informations, la femme vivait à Mbour avec son mari depuis plusieurs années. Pour des problèmes de santé persistants, elle s’est rendue à Dakar où elle a consulté un tradipraticien reconnu pour ses soins traditionnels. Au fil des consultations, un lien particulier s’est créé entre eux, et le praticien aurait célébré avec elle un mariage coutumier, sans que son mari de Mbour en soit informé.